Türkei: Betten reichen nicht für politische Häftlinge

Wegen Überfüllung reichen die Betten nicht mehr für die Häftlinge und sie müssen in der Januarkälte auf dem nackten Boden schlafen. Dies berichtet Yilmaz Birlik der Zeitung Cumhuriyet über das T Typ Gefängnis von Erzincan. In einer Zelle mit 10 Betten seien 22 Gefangene untergebracht, so dass 12 abwechselnd auf dem Boden schlafen müssten. Erzincan liegt im Nordosten der Türkei, wo die Winter relativ kalt sind (Durchschnittstemperatur im Januar um 6 Grad kälter als in Freiburg). Yilmaz Birlik ist der Bruder von Özcan Birlik, der bis zu seiner Absetzung Bürgermeister in einer Gemeinde im Gouvernement Bitlis war und der prokurdischen Partei BDP angehört. Er wurde zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und ist nun im Gefängnis in Erzincan. Im gleichen Gefängnis sind auch mehrere Journalisten inhaftiert.

Wieweit sich die Zustände in Erzincan für die Türkei verallgemeinern lassen, ist nicht klar. Aber ganz offensichtlich platzen die Gefängnisse aus allen Nähten. Trotz einer großzügigen Amnestie für nichtpolitische Häftlinge im Sommer 2016 befinden sich zahlreiche zusätzliche Gefängnisse im Bau.

