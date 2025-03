Thomas Walter und Peter Krauth kehren nach 30 Jahren Flucht zurück

Überraschende Nachricht: Thomas Walter und Peter Krauth werden 30 Jahre nach ihrer Flucht nach Deutschland zurückkehren. 1995 sollen sie, gemeinsam mit ihrem 2021 verstorbenen Freund Bernd Heidbreder als Gruppe das K.O.M.I.T.E.E. den Willen gehabt haben, den Bau eines Abschiebegefängnisses zu verhindern. Die Sprengung des im Bau befindlichen Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau hat allerdings nie stattgefunden. Niemand kam zu Schaden. Auch der Brandanschlag auf ein Gebäude der Bundeswehr durch das K.O.M.I.T.E.E. ist längst verjährt. Zuletzt lebten sie als anerkannte Flüchtlinge im Exil in Venezuela. Nun scheint es tatsächlich einen Deal zwischen Verteidigung und Bundesanwaltschaft zu geben: Im Gegenzug zu einem Geständnis wird es wohl „nur“ zu einer Bewährungsstrafe kommen. dass die Strafe in einem Prozess nicht all zu hoch ausfallen sollte., wenn die Bedien im Gegenzug die Taten einräumen. Am 17. März soll vor dem Berliner Kammergericht der Prozess starten, darüber berichtete z.B. die Taz. Wir haben mit dem Strafverteidiger von Peter Krauth, Lukas Theune, gesprochen.