Nachdem der Fan des fossilen Kapitalismus Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen hat und nach dem Ampel-Aus Friedrich Merz als Bundeskanzler droht, hat die Freiburger Ortsgruppe von Fridays for Future entschieden, am heutigen Freitag spontan auf die Straße zu gehen. Wir haben mit Merlin von Fridays for Future gesprochen.