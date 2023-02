In Frankreich fanden am Dienstag erneut riesige Proteste und Streiks gegen die geplante Rentenreform von Emmanuel Macron statt. U.a. soll ab 2030 das Renteneintrittsalter (vorher ist keine Verrentung möglich) in Frankreich von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Um eine volle Rente zu beziehen, sollen die Beschäftigten in Zukunft über 43 Jahre eingezahlt haben. Über den zweiten Protesttag haben wir mit unserem Frankreichkorrespondenten Bernard Schmid gesprochen.