Umweltverbände für Windkraft aber mit Artenschutzqualität

In Baden-Württemberg wurde Ende 2016 auf die schnelle von weit über 100 Windenergieanlagen genehmigt. Zu schnell für die Umweltverbände NABU und BUND. In der Vergangenheit hatten beide Verbände wiederholt unzureichende Gutachten ausgemacht und kritisiert. Am 16. März wurden 15 Ländratsämter angeschrieben und auf der Basis des Umweltinformationsgesetzes (UIG) beantragt, die Artenschutzgutachten zu den im November und Dezember 2016 genehmigten Windenergieanlagen zu erhalten. Wer bremst hier? Kann so Windkraft im Land ausgebaut werden?

Dr. Brigitte Dahlbender, BUND-Landesvorsitzende zum Ausbau der Windkraft im Ländle.