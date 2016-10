Am Mittwoch wurde ein Teilnehmer einer Sitzblockade am Martinstor zu einer Geldstrafe verurteilt, obwohl die Blockade eigentlich niemanden blockierte (RDL berichtete). Sein Anwalt Michael Moos sieht in der Räumung eine sachlich nicht zu begründende Machtdemonstration eines Freiburger Polizeiführers.