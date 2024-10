Veranstaltungen zur Antiknast-Arbeit in der KTS Freiburg

Am Donnerstag fand in der KTS eine Podiumsgespräch über Strafe, Gefängnis und die Zeit danach statt, u.a. mit unserem Kollegen Thomas, der letztes Jahr nach 27 Jahren Knast frei kam. Die anderen Beteilgten waren u.a. eine Person aus dem sogenannten Antifa-Ost Verfahren und eine anarchistische Aktivistin aus Spanien. Rund 150 Menschen kamen in die KTS. Wir haben mit Thomas über die Veranstaltung gesprochen und auch eienn Blick auf die Veranstaltungen Workshop zu Briefe Schreiben in den Knast an diesem Freitag um 14.30 Uhr, Zwischen Resilienz und Abgrund an diesem Freitag um 16.30 Uhr und auf Restorative Justice: etwas besseres als einfach nur »Gerechtigkeit«? Vortrag und Diskussion von und mit Rehzi Malzahn am Samstag um 17 Uhr, jeweils in der KTS.