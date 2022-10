Verantwortungslos wer die Verschlechterung der Betreuungsrelation für Schulkinderbetreuung ablehnt? Im Gegenteil meint Irene Vogel

Die Veränderungen der Betreuungsrelationen am Nachmittag für Schulinder, die die Stadt mit mehr Kindern je TZ-Erzieherin zu gewährleisten sucht und teilweise - bei Krankheit - gar auf 15 Kinder anwächst, wird nicht nur von freien Trägern abgelehnt. Der bashing Versuch von Teilen des Gemeinderates in Richtung der Eine-Stadt-für-alle Fraktion, die dem nicht zustimmten, sie handeln "verantwortungslos" (Bender SPD und Schüle CDU) spielte Irene Vogel an die Urheber zurück:1:59