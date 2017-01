Baden-Württemberg steuert schon Mittel für die Schiene bei. Nun ist der Streit entbrannt was von wem gezahlt werden soll. Nahverkehr ist Land, Fernverkehr ist Bund und beides ist Definitionssache. Das Landes-Pärchen Grün-Schwarz oder das Bundespaar Schwarz-Rot sind in den Positionen so eindeutig uneindeutig wie häufig in der Politik.

Matthias Lieb VCD im Gespräch.