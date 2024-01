Vertreibungspläne - Wo bleibt die Sanktion?

Das Treffen in gemischt rechtem Kreis im November letzten Jahres, das von Correctiv nun öffentlich gemacht wurde, hat sicherlich für Empörung gesorgt, allerdings bei einigen sonst eher lauten Politiker*innen eher im Stillen. Der österreichische Identitäre Martin Sellner stellte einen "Masterplan" für die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland vor, inklusive von solchen mit deutschem Pass, abhängig von Herkunft oder politischem Verhalten. Solche Ausbürgerungen gab es in Deutschland zuletzt zwischen 1933 und 1945. Während die AfD mit der "privaten Veranstaltung" nichts zu tun haben will und die CDU schon garnicht, fehlt es an wirklichen Reaktionen, etwa von maßgeblichen Politiker*innen der CDU/CSU. Von möglichen Parteiausschlussverfahren ist ebenfalls nichts zu hören. Immerhin waren vier Politiker der AfD und zwei Politikerinnen der CDU bei dem Treffen. Ducken, möglichst wenig darüber reden, weil sonst die eigene, ebenfalls mit Ausgrenzung arbeitende Linie eine Dälle bekäme?

