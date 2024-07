Viel Leerstand in Personalwohnhäusern der Uniklinik Freiburg

Schon lange heißt es, dass die Freiburger Uniklinik neue Personalwohnhäuser bauen will. Bisher ist noch nichts geschehen. Nun hat die Eine-Stadt-Für-Alle Fraktion, in Kooperation mit dem Personalrat der Uniklinik nach den Neubauplänen und nach dem Zustand der bisherigen Personalwohnhäusern im Stühlinger gefragt. Ergebnis u.a: Es gibt aktuell viel Leerstand. In der Fehrenbachallee 4 und 6 z.B. können derzeit von 270 Zimmern 65 Zimmer aufgrund des schlechten baulichen Zustands nicht vermietet werden. Über die Antwort der Stadtverwaltung auf die Anfrage haben wir mit Gregor Mohlerg, Stadtrat der Linken Liste aus der Eine-Stadt-Für Alle Fraktion gesprochen.