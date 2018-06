Die Schweiz hat sich an der Urne gegen das Vollgeld entschieden, am 10. Juni 2018. Die Revolution blieb aus – die Diskussion geht einen Stufe weiter. Was ist überhaupt Vollgeld?

Da fängt es schon mal an und hört gleich wieder auf. Michael Schwyzer von der Vollgeld Initiative Schweiz aus Basel wurde von RDL befragt.