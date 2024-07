"Vor zwei Jahren haben wir uns die Haare abgeschnitten und 'Jin, Jiyan, Azadi' gerufen und heute schieben wir in dieses Land ab"

Vergangenen Freitag sollten zwei iranische Frauen in die Türkei abgeschoben werden, eine kurdische Schülerin und ihre Großmutter. Obwohl durch die Teilnahme an den Women-Life-Freedom-Protesten in der Islamischen Republik ihr Leben in Gefahr ist und sie höchstwahrscheinlich dorthin "ausgeliefert" worden wären, wie es ProAsyl einschätzt.

Dank des zivilgesellschaftlichen Engagements und der öffentlichkeitswirksamen Intervention konnte die Abschiebung verhindert werden. Daniela Sepheri von ProAsyl sprach mit RDL über die Einzelheiten.