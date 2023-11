Was brachte die 3.Sitzung des Mobilitätsauschuß in der Perspektive des VCD Geschäftsführers

Eigentlich hätte es die 4. Sitzung müssen. So wurde vieles in 5 Tops und mehrere Themen unter Aktuelles gepackt. Aber zeitlich überbordend war ein Thema, das erst in vielleicht 20 Jahren relevant wird Perspektiven der Obeflächengestaltung falls je der Stadtunnel als Autobahn kommt.

Anlass für RDL den Geschäftsführer des VCD in Freiburg, Fabian Kern, unmittelbar nach der 2 Stunden 26 Minuten dauernden Sitzung zu seiner Bewertung der gewählten Themen Priorisierung zu seiner Bewertung im Rathausinnenhof einzuladen.

s.a. 2023 11 22_PM als Reaktion.pdf