Was es mit unserer "imperialen Lebensweise" auf sich hat

"Auf Kosten Anderer? Wie die imperiale lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert" nennt sich das Buch, das vom ILA-Kollektiv kürzlich veröffentlichte wurde. Die Abkürzung ILA steht dabei für "imperiale Lebensweise und Ausbeutungsstrukturen im 21. Jahrhundert". Das ist auch der name der von Common Future e.V. organisierten Schreibwerkstatt, in deren Rahmen 15 junge Wissenschaftler*innen im zeitraum von einem Jahr an dem Buch gearbeitet haben.

Über die Ansätze und Ergebnisse der Publikation haben wir mit Tom Kopp, Agrarökonom an der Universität Göttingen und Projektleiter der ILA Schreibwerkstatt, gesprochen.