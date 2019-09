Kritik kristallisiert sich am Ressort « zum Schutz der europäischen Lebensweise »

Am Donnerstag hat das Europäische Parlament die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angehört. Es ging um ihren Vorschlag für die neue Kommission, sowohl was die Besetzung der Kommissionsposten angeht, als auch was die Verteilung der Ressorts.

Die vorgeschlagene Kommission besteht aus Konservativen, Sozialdemokratinnen und Liberalen und soll sich auf eine entsprechende Art Koalition im Europäischen Parlament stützen.

Seitdem Ursula von der Leyen ihre Wunschkommission vorgestellt hat, richtet sich die Kritik auf manche KommissarInnen, die auf unterschiedliche Weise womöglich vorbelastet sind, aber auch auf den Zuschnitt und die Überschrift mancher Ressorts.

Im Vorfeld der Anhörung im Europäischen Parlament hatten sich die Vorsitzenden einiger Fraktionen zur Kommissionsbildung geäussert. Spätestens bei den anschliessenden Fragerunden mit den JournalistInnen ging es hauptsächlich um die Kritik an einem Ressort mit der Überschrift « Zum Schutz der europäischen Lebensweise ». Und so geht es auch im folgenden Beitrag überwiegend darum.