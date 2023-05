Weniger 5 G Masten bringen keine Reduzierung von Strahlung

Das Aktionsbündnis Freiburg 5G-frei! Will per Einwohnerantrag den Gemeinderat dazu bringendas Thema Mobilfunk auf die Tagesordnung zu setzten. Etwa 2500 Unterschriften wurden gesammelt. Der Chaos Comupter Club kritisiert in einer Stellungnahme den Bürgerantrag, der u.a. ein Moratorium für 5G fordert, bis die Unbedenklichkeit der Technik unabhängig geprüft sei. Über die Stellunganahme vom CC haben wir mit Sebastian Müller gesprochen, der sie mitverfasst hat. 20:05

Im Nachgang des Interviews hat RDL Redakteur Michael Aspekte des Interviews kritisiert: 3:05