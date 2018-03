Wenn Azubis nicht genug Geld für die Miete haben

480 € Ausbildungsvergütung, um eine Zimmermiete in Freiburg, Essen, Versicherung und alles andere zu zahlen: So standen ein junger Flüchtling in Freiburg im Herbst da, nachdem er seine Ausbildung begonnen hatte. Er war betroffen von einer Regelungslücke, die in bestimmten Fällen bekommen Auszubildende trifft, die sich z.B. noch im Asylverfahren befinden. Anders als andere Azubis haben sie keinen Anspruch auf eine Ausbildungsförderung, um bis zum Existenzminimum aufzustocken. Bis zu einer Neuregelung durch den Bund will die Stadt Freiburg nun freiwillige Leistungen zahlen, um diese Lücke auszugleichen und Jugendliche nicht von einer Ausbildung abzuschrecken. Die Stadtverwaltung rechnet kühl: Wenn die jungen Menschen statt Ausbildung erwerbslos würden, hätten sie wieder Anspruch auf Sozialleistungen und das käme die Stadt teurer. Doch wie ist es für die Betroffenen selbst, und wer ist überhaupt betroffen? Die RDL-Schulpraktikantinnen Naima und Clara haben mit einem betroffenen Auszubildenden, seinem ehemaligen Vormund sowie der Gemeinderätin Irene Vogel (UL) gesprochen.