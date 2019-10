Am Samstag den 5. Oktober fand ein Aktionstag gegen Abschiebehaft und das Vergessen und für die Solidarität vor dem Baden- Württembergischen Abschiebegefängnis in Pforzheim statt. Radio Dreyeckland war vor Ort in Pforzheim und hat mit Walter von Aktion Bleiberecht gesprochen. 5:54

Brigitte Kiechle Rechtsanwältin aus Karlsruhe und aktiv im Antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg kritisierte noch einmal, dass Besuche von Inhaftierten am Samstag unterbunden wurden. 1:00

Weitere Redebeiträge folgen...