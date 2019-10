Aktionstag gegen Abschiebung

Am 5. Oktober findet ein Aktionstag gegen Abschiebehaft und das Vergessen und für die Solidarität vor dem Baden- Württembergischen Abschiebegefängnis in Pforzheim statt.

los gehts um 11:00 und geplant sind diverse Aktionen und Workshops.

Christian vom Antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg erzählt uns was am Samstag in Pforzheim genau passieren wird. Und umreist nochmal was es mit Abschiebehaft auf sich hat und warum es so wichtig ist dagegen aktiv zu werden.

mehr Infos zum Aktionstag und zu einem eventuellen Zugtreffpunkt für Freiburg findet ihr unter:

http://stop-deportation.de/abschiebehaft-abschaffen-isolation-durchbrechen/