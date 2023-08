Nach brutalem Abschiebeversuch droht trotz Gesundheitsproblemen erneut Abschiebung in unbekanntes Land

Innocent A. droht am 23. oder 24. August die Abschiebung nach Ghana. Er sitzt derzeit in Abschiebehaft in Pforzheim und berichtet von einem brutalen Abschiebeversuch im Juli. Nach einem Arbeitsunfall leidet Innocent an einer Beckenverletzung, die zu mehreren Erkrankungen hinzu kommt. Doch eine Behandlung erhält er in Abschiebehaft nicht, auch auf die Abschiebung wollen die Behörden offensichtlich bisher nicht verzichten. Im Interview erzählt er auch von einem von Flucht geprägten Leben mit tragischen Ereignissen und erklärt, warum er nun in ein Land abgeschoben werden soll, in dem er nie gewesen sei.