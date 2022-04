Muhammed Tunç wurde trotz Bedrohung durch türkische Nationalisten abgeschoben

"Wenn dem Mann etwas passiert, klebt an den Händen der Landesregierung Blut." So die emotionalen Worte des Rechtsanwalts Detlef Kröger im RDL Interview nach der Abschiebung seines Mandanten Muhammed Tunç in die Türkei. Nachdem seine Abschiebung zweimal durch ihn und das Einschreiten des Flugpersonals verhindert werden konnte, wurde der kurdische Aktivist nun am heutigen Donnerstag den 7. April um 10.30 Uhr vom Frankfurter Flughafen in die Türkei abgeschoben. Drei Monate saß Tunç zuvor in Pforzheim in Abschiebehaft. Immer wieder war er währenddessen in den Hungerstreik getreten. Wir hatten mehrmals über den Fall berichtet und haben nun ein paar Stunden nach der Abschiebung mit seinem Rechtsanwalt gesprochen.