Schiebt eine Grüne Landesregierung einen politischen Kurden in die Türkei ab?

Die Abschiebung des 33-jährigen Muhammed Tunç aus Ulm ist am Mittwoch verhindert worden. Der hier geborene Kurde sollte in die Türkei abgeschoben werden. Nachdem er im Flugzeug am Stuttgarter Flughafen auf seine Abschiebung aufmerksam gemacht hatte, weigerte sich das Personal nach seinen Angaben, ihn an Bord zu behalten. Wieder einmal rechtfertigen die Behörden, in diesem Fall das baden-württembergische Justizministerium seine Abschiebung mit einer "Straffälligkeit". Die zwei länger zurückliegenden Verurteilungen erfolgten allerdings ganz offensichtlich nach Auseinandersetzungen mit türkischen Nationalisten. Die grün-schwarze Landesregierung verneint trotzdem die Gefahr einer politischen Verfolgung von Muhammed Tunç. Über die drohende Abschiebunghaben wir mit dem Rechtsanwalt von Muhammed Tunç Detlef Kröger gesprochen. Zunächst haben wir über die aktuelle Lage von Muhammed Tunç gesprochen.