Wie man etwas sagt, ohne es gesagt zu haben

Antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche Äußerungen machen den Sprecher, bzw. die Sprtecherin rasch angreifbar eventuell sogar juristisch angreifbar. Doch es gibt ein rechtes Potenzial, das genau das hören will und also haben sich Codes und Anspielungen eingespielt, die von einigen Leuten sehr wohl verstanden werden, von anderen aber nicht wahrgenommen werden und die meistens abstreitbar sind. Im Englischen ist diese Methode als "dog whistling" bekannt. Das spielt darauf an, dass es Pfeiffe gibt, die auf eine Frequenz eingestellt sind, mit der man Hunden Signale geben kann, die das menschliche Ohr normalerweise nicht wahrnimmt. Florian Eisheuer sprach im Rahmen des Projektes "Respect Words - Mit engagiertem Journalismusn gegen Hassrede", das Radio Dreyeckland zusammen mit anderen Radios und dem International Press Institute in Wien durchführt am 16. Mai über das Thema. Den Audiomitschnitt der Veranstaltung (ohne die folgende Diskussion) könnte Ihr Euch hier anhören.