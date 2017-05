"Wir sind ein Sprachrohr für Geflüchtete"

Immer mehr Geflüchtete stehen in Freien Radios in ganz Deutschland am Mikrofon. Die Refugee Redaktionen gehen häufig wöchentlich auf Sendung und berichten längst nicht mehr nur über "klassische" Migrationsthemen. Von Nachrichten in mehreren Sprachen, Kultursendungen und Frauenrechten ist bei den vielfältigen Sendungen alles dabei. Beim Radiocamp des Bundesverbandes Freier Radios am vergangenen Wochenende stellten sich einige der Refugee Redaktionen vor. Lisa sprach mit geflüchteten Radiomacher*innen von verschiedenen Redaktionen über ihre Arbeit im Freien Radio.

Common Voices, Radio Corax Halle: http://commonvoices.radiocorax.de/

Salam, Radio Ara Luxemburg: https://www.salam-ara.com/

Refugee Radio, Freies Radio Stuttgart: http://www.freies-radio.de/projekt/refugee-radio