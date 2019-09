Vom 13.-15. September findet in Frankfurt a. M. die Internationale Automobilausstellung statt. Aktivist*innen aus ganz Deutschland finden diese Anpreisung des Automobil und des Individualverkehrs als nicht mehr zeitgemäß und wollen darauf mit Protesten und Blockaden aufmerksam machen. Auch in Freiburg gibt es Engagierte, die gemeinsam zu den Protesten reisen. Wie genau sich die Gruppe organisiert und warum den Aktivist*innen der Protest wichtig ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag.