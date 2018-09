Wohnen soll verboten werden!

Am 19.9.18 soll der Bauausschus im sogenannt vereinfachten Verfahren nach § 13 BBauG jegliche Wohnnutzung auf dem einst - trotz Magerrasen - umgebuddelt und planierten Territorium per Satzung ausschliessen. Da im (nord-) östlichen Teil der SCF Stadionbau entstehen soll und dessen Spiele kurzfristige Schallerereignisse über 55 db hevorrufen können, wäre ein jetzt noch mögliche Bebauuung mit z.B. Klinikbetten oder StudentInnenwohnheimen kontraproduktiv, so die Stadtverwaltung mit Chefplaner Jerusalem.

Interessant am Vorgang ist eher die eilfertige Vorgehensweise. Während Baubürgermeister Haag notorisch eine ebenfalls - so ein Gutachten der jetzigen Regierungspräsidentin Schäfer- im vereinfachten Verfahren zulässige Veränderungssperre zum Zwecke der Erhaltung der Bewohnerinnenzusammensetzung in der Wiehre (Fanilienheim Gentrifizierung) oder Landwasser (Unmüssig -Gier) nach Kräften verhindert, ist die Eile hier bemerkenswert: Weder Uni noch Klinik noch Studentenwerk planen nämlich solche Bauwerke.

Wer solch eine Maßnahmen- Bauverwaltung hat, braucht sich um Freiburgs Hochpreis-Klasse nicht zu sorgen!!!

(kmm)

Quellen:https://freiburg.more-rubin1.de/show_pdf.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=37709...

https://freiburg.more-rubin1.de/show_pdf.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=38013...