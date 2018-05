Wolf und Schafe

In Bad-Wildbad starben auf einer Weide mehr als 40 Schafe. Vermutet wird ein Wolfsangriff. Eine genetische Eilanalyse soll Klärung bringen. In sieben Tagen ist das Ergebnis da. Schon wird der Abschuss des Wolfes gefordert.

Nur ein Teil der toten Schafe wurden gerissen, viele sind ertrunken oder mussten getötet werden. Falls die Risse tatsächlich auf einen Wolf zurückgehen, könne der betroffene Schäfer mit einer raschen Entschädigung rechnen. Das steht noch nicht fest, ist aber nach Lage der Dinge wahrscheinlich.

Für die einen ist der Vorfall in Bad-Wildbad ein Beleg, dass Weidetierhaltung und Wolf zusammen nicht funktioniert in Baden-Württemberg, für die anderen das in Baden-Württemberg außer Hochdeutsch auch Wolf gelernt werden muss.

Ein Gespräch mit Christine Fabricius, BUND Baden-Württemberg.