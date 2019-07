Warum reden wir in unseren Zusammenhängen eigentlich so viel davon, dass

wir die Polizei ablehnen und rufen sie dann doch immer wieder an? Oder

sind komplett ratlos, wie wir ohne sie agieren sollen? Und warum haben

wir auch nach all den Jahren feministischer Kämpfe immer noch keine

etablierten Konzepte zum Umgang mit zwischenmenschlicher und

sexualisierter Gewalt?

Wir sprachen mit einem Mitglied des ignite! Workshop Kollektivs.

WORKSHOP: Gerechtigkeit jenseits von Staat, Polizei und Knast

30.07.2019 | 18:00 | Susi Café