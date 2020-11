Ob Corona oder nicht, stressige Zeiten gibt es immer. Was kann man dagegen tun? - Muss man was dagegen tun? Das aufbegehren! Kollektiv Freiburg bietet zuweilen queer-feministische (Online-)Yogastunden mit dem Titel Radikale Selbstfürsorge an. Im Interview hört ihr Lynn. Sie ist dort Yogalehrerin und erklärt, warum es wichtig ist, für sich selbst zu sorgen und warum Yoga ein antikapitalistisches Zeichen darstellen kann.