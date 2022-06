Zahlreiche Journalist*innen im Osten der Türkei festgenommen

Am gestrigen Mittwoch und im Laufe des heutigen Tages wurden, nach letzten Berichten 26 Journalist*innen in Diyarbakir festgenommen. Dass die Festnahmen mit dem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow zusammenfielen und dass in einer Lage, in der Erdogan ständig von der Notwendigkeit eines neuen Feldzug gegen die syrischen Kurd*innen spricht - wofür er ein Okay des Kreml braucht - weckt die Vermtung, der Schlag gegen kurdische Medienschafende habe mit der Vorbereitung eines weiteren Krieges in Syrien zu tun. Ihr hört den Bericht über ein Telefongespräch mit der nur von Frauen gemachten Nachrichtenagentur Jinnews in Diyarbakir, die auch selbst von Festnahmen, Durchsuchungen und Beschlagnahmen betroffen war.

