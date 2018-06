Zwangsarbeiter*innen leisteten auch Widerstand

Zwangsarbeiter*innen waren nicht allein Opfer, sie leisteten auch Widerstand - in kleinen, individuellen Akten wie auch durch eine Organisation, die in mehreren großen Städten agierte, wahrscheinlich auch in Freiburg. Darüber haben wir mit Rüdiger Binkle gesprochen, der sich insbesondere im Kontext seiner Stadtrundgänge zur Freiburger Geschichte mit dem Thema Zwangsarbeit auseinandergesetzt hat. Es geht auch darum, welche Aspekte der Zwangsarbeit in Freiburg noch wenig beleuchtet sind, wie das Thema im geplanten NS-Dokumentationszentrum Eingang finden müsste und warum das NS-Verbrechen der Zwangsarbeit so lange "vergessen" wurde.