Radio Ech (russisch) 22.06.2019 - Chernobyl-Serie im Vergleich mit der Realität / Сериал Чернобыль в сравнении с реальностью

Letzte Woche haben wir den HBO-Mehrteiler Chernobyl besprochen und beschrieben, was alles gut und gelungen ist und was man hätte anders und womöglich besser machen können. Dieses Mal lassen wir die Radiologin Natalja Mansurowa zu Wort kommen, die selbst an der Beseitigung der Unfallfolgen am AKW Tschernobyl beteiligt war, und vergleichen ihre Schilderungen mit den Szenen in der HBO-Miniserie.

В прошлой передаче мы обсудили многосерийный фильм "Чернобыль" производства американского канала HBO и британского канала Sky Atlantic. На этот раз мы решили сравнить сериал с реальностью и дать слово радиобиологу Наталье Манзуровой, ликвидатору последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В свою очередь мы будем сравнивать воспоминания Манзуровой о работе в "Зоне" с соответствующими сценами из минисериала "Чернобыл".