Sondersendung Our Voice in Kooperation mit Subject Woman

Siena, die wunderschöne Stadt in der Toskana, war auch der Ort, an dem der erste New Neighbours Community Outreach Workshop stattfand. Die Veranstaltung wurde vom Institut für Sozial-, Politik- und Kognitionswissenschaften der Universität Siena in Zusammenarbeit mit der "ECREA Radio Research Conference 2019 - Radio as a Social Media: Community, Participation, public values in the platform society."

Vom 18. bis zum 20. September kam sich eine kleine Gruppe von 15 Community-Medienproduzenten aus ganz Europa zusammen, um sich auszutauschen, gemeinsam zu schauen, was in ihrer ihren interkulturellen Programmen bisher gut funktioniert hat und was erforderlich ist, um die Programme nachhaltiger und sichtbarer zu machen.

Dort wurde beschlossen, mehr Kooperation miteinander zu machen. Die kommende Sendung von Our Voice ist eine Kooperation mit Elena Smirnova, Gründerin der Sendung "Subject Woman", eine intersektionale feministische Sendung in Österreich. Die Sendung wirft einen Blick zurück auf den Workshop in Siena.

Schaltet ein, am Mittwoch um 16 Uhr auf 102.3 Mhz und rdl.de

Aber auch:

am 18. Oktober um 19 Uhr auf Radio Orange 94.0 in Wien, Österreich;

am 9. November um 14 Uhr auf Camus & City Radio 94.4 in St.Pölten, Österreich

und später in CBA Archive.