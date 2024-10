Interview mit den sudanesischen Friedensaktivistinnen Samia Nagar und Amira Ahmed

Seit April 2023 herrscht im Sudan erneut Krieg. Die blutigen Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces haben Tausenden das Leben gekostet, über acht Millionen Menschen sind auf der Flucht. Zahlreiche Sudanes*innen verlassen ihr Heimatland in Richtung Kairo.

Dort schauten Anfang des Jahres Studierende und Friedensaktivist*innen im Rahmen einer Summer School zu Zwangsmigration und Vertreibung – organisiert von der Universität zu Köln und der American University of Cairo – in den Sudan und auf den blutigen Konflikt. Julia Duffner vom südnordfunk hat in diesem Rahmen mit Samia Nagar und Amira Ahmed über die Rolle der Frauen in diesem Konflikt gesprochen. Was ist aus den Friedensaktivist*innen geworden, die 2018/2019 weltweit bejubelt wurden? Was aus der Hoffnung, dass ziviler Ungehorsam und starke Frauenstimmen den demokratischen Wandel bringen? 20:56