Der Journalist Antoine Kaburahe über die Lage in Burundi

Über die aktuelle politische Krise in Burundi, den Ablauf des Verfassungsreferendums und die Glaubwürdigkeit von Nkurunzizas Ankündigung hat der südnordfunk mit dem Journalisten Antoine Kaburahe gesprochen. Er leitet das regierungskritische Medium Iwacu und lebt seit 2015 im belgischen Exil. Matthieu Cuisnier sprach mit ihm im Juni am Rande eines Workshops in Freiburg zum Thema "Keine Berichterstattung. Kein Problem?". Der Workshop befrasste sich insbesondere mit der mangelnden internationalen Berichterstattung über die politische Krise in Burundi .