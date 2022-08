10. Atomwaffen- Überprüfungskonfererenz wegen AKW Sapporischija gescheitert

Während mittlerweile 97 Staaten (80 haben ratifiziert), die Abschaffung aller Atomwaffen in diesem Jahr per Vertrag fordern und erreichen wollten, scheiterte nach vier Wochen in New York die 10. Überprüfungskonferenz zu Atomwaffenweiterverbreitungsvertrag von 1968. Russland wollte keine gemeinsame Sprache selbst zu einer wachsweichen Formulierung im Abschlußdokument zu AKWs im Krieg.

Die anderen Atommächte und und Atomwaffenteilhaben wollenden wie Deutschland sahen sich selbst an der Unterschrift zu einem humänitäres Statement zu den Folgen eines Atomkrieges gehindert.

Wir sprachen im Mittagsmagazin mit Florian Eblenkamp