14 Journalisten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Im Prozess gegen die Mitarbeiter der Zeitung Cumhuriyet wurden 14 Journalisten zu Haftstrafen verurteilt, drei JournalistInnen (darunter die einzige angeklagte Journalistin) wurden freigesprochen. Das verfahren gegen zwei weitere Angeklagte, darunter der ehemaligen Chefredakteur Can Dündar wurde abgetrennt, da sie sich nicht in der Türkei aufhalten. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, bedrohen aber die Zukunft der Zeitung insgesamt. Der Kommentar gibt einen kleinen Einblick in das Geschehen um die älteste noch existierende Zeitung der Türkei.