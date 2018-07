1500 Euro Studiengebühr Pro Semester: Das ist Unmöglich! Vor allem für Geflüchtete, die in Deutschland studieren wollen. Das betont Zarafshan in dieser Studiodebatte, die sie mit Manizha führt. Die beiden wollen hier auf die Schwierigkeiten, die Geflüchtete - vor allem Afghanen - erleben, wenn sie sich für ein Studium in Deutschland bewerben wollen.