Erschwerter Zugang zur Bildung, beschränkte Freiheit und Mangel an medizinischer Vorsorgung für schwangere Frauen. Das sind nur einige Probleme, vor die die Frauen in Afghnistan gestellt sind. Manizha und Zarafshan, die selbst aus Afghanistan stammen und in Deutschland Zuflucht gefunden haben, finden es relevant, diese Themen aufzugreifen und sich damit auseinander zu setzen. In diesem Studiogespräch erheben sie ihre Stimmen für Afghanische Frauen.