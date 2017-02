16 Gymnasien blockiert – 1.000 Menschen auf wilde Demo gegen Polizeigewalt

In Paris protestierten Schüler am gestrigen Donnerstag mit Blockaden und einer Demonstration gegen die Polizeigewalt. Schülerinnen blockierten vollständig 16 Gymnasien in Paris. Laut einer Gewerkschaft von Schulleitern verhinderten alle Blockaden in der Pariser Region den Unterricht für 40.000 Gymnasiastinnen. Nach Polizeiangaben versammelte eine nicht angemeldete Demonstration gegen Polizeigewalt rund 1.000 Menschen in Paris. Die Schülergewerkschaften distanzierten sich von dieser Demonstration, nachdem es zu Zerstörungen kam. Die Polizei nahm 28 Menschen fest.

Auslöser für die Proteste war eine gewaltsame Polizeikontrolle an dem mittlerweile berühmten Théo in der Vorstadt Aulnay-sous-Bois Anfang Februar. Er kam ins Krankenhaus mit einer Verletzung am After und ist 60 Tage lang arbeitsunfähig. Die Justiz ermittelt gegen einen Polizisten wegen Vergewaltigung mit einem Schlagstock und gegen die anderen wegen vorsätzlicher und gemeinschaftlicher Gewalttaten.

Laut "Le Monde" ist das Besondere an den gestrigen Protesten, dass weder die Blockaden noch die Demonstration von den Schülerinnengewerkschaften organisiert wurden. Die Proteste seien spontan und es gebe auch keine deutlichen Forderungen. Zu den gestern blockierten Gymnasien zählte das Lycée Bergson. Auch dort hatte ein Fall von Polizeigewalt während der Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform für Aufsehen gesorgt.

(mc)