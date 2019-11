Die Antifa Saar/Projekt AK hat veröffentlicht, dass am 2. November in Lothringen das "Hammerfest", ein Neonazi Konzert organisiert von den Hammerskins, stattfand. Wir sprachen mit Alex von der Antifa Saar über das Konzert, die Hammerskins und die Bedeutung solcher Konzerte in der Region für die organisierte Neonazi-Szene.