79 Der Lockdown und seine Folgen für Frauen* im Globalen Süden

In unserer Sendung wollen wir die Auswirkungen der Pandemie auf die Lebensumstände von Frauen im globalen Süden in den Blick nehmen. UN Women hat zum 25. November ihrer Website den Titel Shadow Pandemic gegeben. Die Pandemie im Schatten bezeichnet im Globalen Süden für uns schier unfassbare Zustände, die wir ein Stück weit näher betrachten wollen, um sie benennbar und begreifbar zu machen. Dafür haben wir mit drei Gender- Referentinnen von in Deutschland verorteten Menschenrechtsorganisationen gesprochen, um aus ihrer Perspektive und ihrem geschulten und kritischen Blick zu hören, wie sie die Situation von Frauen im globalen Süden in Begriffe und Worte fassen.

Der "Domestic Violence Act" in Uganda

Seit 2010 verfügt Uganda über den sogenannten "Domestic Violence Act". Das Gesetz definiert häusliche Gewalt und beschreibt, was in solchen Fällen seitens des Opfers, aber auch seitens der Polizei und der Justiz gemacht werden soll. Ist das Gesetz zustande gekommen, weil immer mehr Frauen als Abgeordnete im Parlament tätig sind? Wie effektiv ist das Gesetz? Im Beitrag kommt Josephine Ahikire zu Wort. Sie lehrt Gender Studies in Kampala, sie hat sich mit den Entstehungsbedingungen des Gesetzes befasst. Zu hören ist auch die Geschäftsführerin des Uganda Women's Network Rita Aciro-Lakor. Sie spricht über die schwierige Umsetzung des Domestic Violence Act, vor Allem in Zeiten der Pandemie.

Außerdem: ein Beitrag über die FLINT-Bewegung in Namibia

In Namibia kämpfen Frauen und LGBTIQs für die Ankerkennung ihrer Rechte. Dabei machen sie auf vielen Ebenen sichtbar, welche Repressionen, institutionellen Diskriminierungen und Alltagsaggressionen sie erfahren und nicht länger hinnehmen wollen. Um die Sichtbarkeit von Frauen und LBTIs in der namibischen Öffentlichkeit zu stärken und auf ihre Belange und Rechte aufmerksam zu machen, gehen Aktivist*innen auf die Straße, organisieren Festivals, schreiben Schattenberichte, veröffentlichen Bücher, lancieren Bildungsprogramme. Eine von ihnen ist Liz Frank, die Programmkoordinatorin des Women‘s Leadership Centre. Der südnordfunk sprach mit ihr unter anderem über die (kolonialen) Ursprünge von Homophobie sowie Frauen- & Lesbenfeindlichkeit in Namibia.

Online Talk mit Liz Frank: Wo steht der Aktivismus zur Stärkung der Menschenrechte von LBTIQ in Namibia?

Hier geht es zur Anmeldung:

https://www.lsvd.de/de/ct/4066-Wo-steht-der-Aktivismus-zur-Staerkung-der-Menschenrechte-von-LBTIQ-in-Namibia

Linksammlung:

Gerard Achcar "Der Globale Süden und der große Lockdown" Le Monde Diplomatique November 2020 (konsultiert am 30.11.2020) https://monde-diplomatique.de/artikel/!5710119

Carsta Neuenroth „Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat viele Facetten“ Blogbeitrag von Brot für die Welt 24.11.2020 https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/2020-gewalt-gegen-frauen-und-maed...

Carsta Neuenroth „Mädchen sind Verliererinnen der Corona-Krise“ Brot für die Welt, Blogbeitrag zum internationalen Mädchentag vom 08.10.2020

https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/2020-maedchen-sind-verliererinnen-der-corona-krise/

Femnet stellt unter https://femnet.de/ zahlreiche Materialien zur Situation der Menschenrechte und Arbeitsrechte von Frauen im Globalen Süden zur Verfügung.

FIAN stellt insbesondere Information für das Menschenrecht auf Ernährung, und Recht auf Saatgut sowie Recht auf Land zur Verfügung: https://www.fian.de/themen/geschlechtergerechtigkeit/