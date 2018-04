Bei den beiden am 16. April aus Freiburg abgeschobenen Personen (RDL berichtete) handelt es sich offenbar um eine alleinerziehende Frau mit ihrem Kind im Grundschulalter. Die Frau hatte Bekannten zufolge seit mindestens 18 Jahren in Freiburg gelebt. Durch die Abschiebung wurde sie von ihrer restlichen, in Freiburg lebenden Familie getrennt.