Abschiebung trifft zahlreiche Kinder und auch 6 Freiburger

Am heutigen Donnerstag den 2. März wurden wieder 67 Personen aus Baden-Württemberg in den Kosovo abgeschoben. Das Regierungspräsidium hatte nach eigenen Angaben sogar 114 Personen Menschen abschieben wollen. 57 Menschen konnten sich also vor dem Flug schützen. Mit 31 Betroffenen waren fast die Hälfte der Abgeschobenen Kinder bis 14 Jahren. Darunter auch 6 Kinder im Alter bis 2 Jahren. Schon wieder wurden auch 6 Personen, wahrscheinlich also eine Familie, aus Freiburg abtransportiert. 5 Personen wurden direkt aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben, alle anderen lebten also schon länger in Baden-Württemberg. Laut Regierungspräsidium gehören 11 der Betroffenen der Minderheit der Roma an. Die nächste Sammelabschiebung in Richtung Balkan findet laut Homepage von Aktion Bleiberecht bereits am Montag den 6. März statt. Ziel des Fluges wird dann Albanien sein. (FK)