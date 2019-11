"...also das ist dann schon eine mehr oder minder große Demokratie-Farce."

Am Montag den 11. November fand in Freiburg eine Einwohnerversammlung zum neuen Stadtteil Dietenbach statt.

Im Rahmen der Versammlung wollte Oberbürgermeister Martin Horn und Baubürgermeister Prof. Dr. Martin Haag zusammen mit den Planerinnen und Planern über den aktuellen Stand des geplanten Stadtteils Dietenbach informieren.

Die Veranstaltung war und ist sehr umstritten. Im Vorfeld hat die `Bürgeraktion Dietenbach´ ihre aktive Teilnahme an der Einwohnerversammlung abgelehnt (siehe Bericht vom 8.11.2019 bei RDL). Ihre Kritikpunkte sind die mangelnden Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten und die klare Vorgabe einer "Infoveranstaltung" mit vorgegebener inhaltlicher Struktur von seiten der Stadt Freiburg. Kritik gab es auch im Vorfeld an der Rolle der Sparkasse, an ökologischen Fragen und an der Debatte um 50% Sozialwohnungen.

Unser Kollege Michel war auf dieser Einwohnerversammlung und berichtet im Interview davon und spricht über inhaltliche Knackpunkte und über Demokratiedefizite.

(Die Tonaufnahme hat leider oft ein Knacken, das an der Verbindung mit dem Funktelefon liegt. Sorry dafür.)