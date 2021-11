Amnesty Aktuell: Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban

Im August 2021 schaute die ganze Welt nach Afghanistan. Nach der Eroberung der Hauptstadt Kabul durch die Taliban erreichten uns schreckliche Bilder von verzweifelten Menschen, die alles daran setzten, das Land noch vor dem Abzug der ausländischen Truppen zu verlassen. Wie so oft sind die Bilder und Berichte aus Afghanistan in den deutschen Medien während der darauffolgenden Wochen immer spärlicher geworden. Doch die Lage der Menschen vor Ort ist noch immer angespannt, zuweilen gar lebensgefährlich. Viele Frauen trauen sich nicht mehr auf die Straße und vor allem junge Leute bangen um ihre Zukunft. Diese Menschen dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

In unserer Amnesty Aktuell Sendung am 1. November 2021 machen wir genau das zum Thema. Wie ist die aktuelle Lage in Afghanistan nach dem Truppenabzug? Wie geht es den Menschen vor Ort und wie können wir sie von Deutschland aus unterstützen? Darüber sprechen wir mit Joscha Greuel, Vorstandsmitglied der Deutsch-Afghanischen Initiative und Gründer des Partnerprogrammes Kite Runner.

Natürlich gibt es auch wieder unsere News zu Menschenrechtsthemen und die Amnesty-Erfolgsgeschichte sowie ein zum Thema passendes Musikprogramm.