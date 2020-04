Angriff der CIA oder Schuld der Dschinns?

Iran gilt als einer der Hotspots der Corona-Pandemie weltweit. Dabei ordnet die WHO das Land in ihrem Ranking nach totalen Infektionszahlen auf Platz 7 ein - deutlich nach Deutschland, das sich bereits auf Platz 4 befindet. Tragischerweise sind in Iran bereits doppelt so viele Menschen als im bundesdeutschen Vergleich verstorben, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich viel höher ist. So die Einschätzung von Minou. Die Studentin hat ein fünfmonatiges Praktikum in Iran gemacht. Ihr Interesse gilt der Entwicklung einer Gesellschaft unter einem Regime, das relativ repressiv ist. Wie die iranische Regierung das Virus instrumentalisiert; wie sie die Bevölkerung verunsichert statt aufklärt nachdem es erst einmal vergeschwiegen, ignoriert und verleugnet wurde, führt Minou im Interview aus...