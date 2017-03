Anti-AKW Proteste in Strassburg zum Jahrestag von Fukushima

Am Samstag jährte sich die Atomkatastrophe von Fukushima in Japan zum 6. Mal. Nach einem Erdbeben kam es zu mehreren Kernschmelzen und große Mengen an radioaktivem Material wurden freigesetzt. Fukushima ist weit weg von Freiburg– Das nächste Atomkraftwerk im Erbebengebiet aber gleich um die Ecke. Das älteste Atomkraftwerk Frankreichs in Fessenheim im Elsass ist schlappe 23 Kilometer von Freiburg entfernt. Am Wochenende fanden gleich zwei große Demonstrationen der Anti-Atom Bewegung statt. Am Samstag in Strassburg und am Sonntag vor dem Kraftwerk in Fessenheim. Ingo Falk von der Antiatomgruppe Freiburg war am Samstag mit bei der internationalen Demo in Strassbourg unter dem Motto „Gemeinsam mit unseren Kindern sagen wir NEIN zur Atomkraft“.