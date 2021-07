Antirepressions-Demonstration in Solidarität mit Ella und anderen Klimaschutzaktivist:innen

In den Abendstunden des 13. Julis 2021 demonstrierten rund zwei Dutzend Linke in Freiburg spontan in Solidarität mit Ella und gegen die Repression, von der aktuell auch andere Klimaschutzaktivist:innen betroffen sind. Ella ist eine Aktivistin des Dannenröder Waldes, die vor ein paar Wochen zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt wurde. Das hohe und skandalöse Urteil wurde hauptsächlich auf Grundlage von Polizeiaussagen gefällt. RDL berichtete.

Die schwarz gekleideten und vermummten Demonstrant:innen versammelten sich in einem Park in der Tennenbacher Straße, wo zunächst ein Redebeitrag verlesen wurde. 5:03 In diesem wurde der Prozess gegen zwei Aktivist:innen angesprochen, die Anfang November 2020 einen Baum auf dem Platz der Alten Synagoge besetzt hatten, um sich mit dem „Danni“ zu solidarisieren. Außerdem wurden auf die jüngsten rechten Gewalttaten in Freiburg Bezug genommen und angeprangert, „dass Menschen die sich für den Erhalt lebenswichtiger Ökosysteme einsetzen solchen krassen Repressionen ausgesetzt sind, während bei Faschist:innen in den Reihen der Polizei scheinbar grundsätzlich ein Auge zugedrückt wird.“

Ein Demonstrationszug lief anschließend rasch zur Freiburger Justizvollzugsanstalt. Diese wurde umrundet, dabei immer wieder Feuerwerk gezündet und die Knastmauern mit Farbeiern beworfen. Mit Parolen wurde auf sich aufmerksam gemacht und stieß dabei auch auf Reaktionen von einigen Inhaftierten. Nach ca. 15 Minuten löste sich die Demonstration am Startpunkt, ohne besondere Vorkomnisse und vor dem Eintreffen der Polizei, auf. Mehrere Einsatzfahrzeuge bestreiften in der Folgezeit das Gebiet, von Personalienkontrollen oder Festnahmen ist jedoch nichts bekannt.